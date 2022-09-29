Касается и мужчин, и женщин: астрологи назвали 3 знака Зодиака, у которых всегда складываются семейные отношения

С древнейших времен человеку важно было ощущать свою принадлежность к какому-либо роду, быть частью семьи. Сегодня в сравнении с предыдущими веками семейные отношения претерпели множество изменений, однако суть их остается прежней - люди хотят построить свое собственное пространство, создать близкий круг, в котором будут чувствовать себя комфортно и уютно. К сожалению, удается это не всем - счастливчиков, у которых семейные отношения складываются самым благоприятным образом, не так много. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются эти везунчики.

Лев

Представители огненного знака с юных лет мечтают о собственном “прайде”. Львы хотят, чтобы их дом был полной чашей, чтобы у близких всего и всегда было в достатке, а друзья с удовольствием заглядывали на огонек. Как правило, им удается воплотить свои мечты в жизнь. Лев может долго и придирчиво выбирать спутника жизни, но как только встретит того самого человека, с первых минут знакомства поймет - именно с этим партнером все сложится самым благоприятным образом. Ему легко удается передать эту уверенность и избраннику.

Вместе они построят такую семью, которой все будут завидовать.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, считаются однолюбами. Это действительно так - представители водной стихии, встретив кого-то особенного однажды, отдают ему сердце сразу и навсегда.

Свою семью Скорпион всячески бережет и защищает. Категорически не рекомендуется плохо отзываться о близких этого знака - если слухи дойдут до скорпионьих ушей, он не пожалеет сил и времени, чтобы найти клеветника и заставить его ответить за свои слова.

С домочадцами уроженец знака бывает строг, но всегда справедлив, мудр и рассудителен. Благодаря этим качествам конфликтов в семье Скорпиона почти не бывает.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи не спешат вступать в брак - поэтому они уж точно не вписываются в категорию тех, кто идет в ЗАГС из любопытства, а затем расстается с партнером спустя недолгое время. Если Водолей все-таки идет к алтарю, значит, он уже сотню раз взвесил все за и против, оценил все риски и осознал, что окончательно созрел для такого важного и ответственного шага, как создание собственной семьи. Именно потому, что эти отношения осознанные, они крепкие, надежные и здоровые.