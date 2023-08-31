Касается диагноза: Проклова раскрыла слишком личный секрет Абдулова

Александр Абдулов скончался зимой 2008 года. Артисту не удалось победить рак легких, а его смерть стала большим ударом и для его близких, и для многочисленных поклонников. И, как уверена Елена Проклова, сам артист ждал своей смерти.

По словам артистки, которая работала с Абдуловым в его последние дни, он смирился со страшным диагнозом. Звезда экрана не пытался вылечиться, а хотел лишь доделать все свои дела. Например, он рассчитался с долгами и отправился на родину в Тобольск, чтобы снять там автобиографическую картину.

«Он все время говорил: „Я должен поехать на родину, я знаю, что мне недолго, но я должен снять об отце, о брате. Я должен там побывать“», — рассказала артистка в шоу «Сегодня вечером».

При этом он старался не раскрывать детали своей болезни даже самым близким. Абдулов скрывал, что борется с раком, и хотел таким образом защитить родных от переживаний.