Картункова рядом не стояла: гопник из шоу «Однажды в России» женился на неземной красотке

Михаил Стогниенко известен как бывший капитан команды КВН «Плохая компания» и звезда шоу «Однажды в России». Комик отлично вписался в формат передачи и чаще всего изображал простых героев из народа, в том числе и грубоватых гопников.

Стогниенко никогда не афишировал свою личную жизнь, хотя в 2017 году сделал предложение своей девушке Ксении прямо во время съемок шоу. Пара была знакома много лет, Ксения тоже играла в КВН и выступала за команду «Все серьезно». Ее так растрогал романтический жест, что девушка не могла сдержать слез. В 2018 году Ксения и Михаил поженились и в медовый месяц отправились в Италию.

Зрители так привыкли видеть Стогниенко в кадре рядом с Картунковой, что уже начали считать их парой. Но в реальной жизни супруга Михаила выглядит как супермодель. Она строит карьеру актрисы и уже начала получать первые роли.