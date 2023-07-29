Картина маслом: Колобков из «Солдат» снялся в сомнительной рекламе

В лихие 90-е российским актерам приходилось непросто. Одни соглашались на роли в заведомо слабых и провальных фильмах, другие — «светились» в сомнительных рекламах.

Так, в те годы на прилавках появилось множество товаров, о которых население ранее и не слышало. Чтобы продвинуть продукты, режиссеры пачками снимали рекламные ролики, где откровенный суррогат выдавали за деликатес.

Тот, кто жил в 90-е, точно вспомнит маргарин Rama, который почему-то называли маслом. Спред пользовался огромным спросом у населения, но секрет его успеха был не в качестве, а в убедительной рекламе.

В одном из роликов даже снялся актер Роман Мадянов, известный по роли Колобкова из «Солдат». Он так изысканно рассказывал о «чудесном масле», что не поверить ему было невозможно.

«У Rama вкус нежный, сливочный, лучше не придумаешь!» — ласкал слух зрителей актер.

Сегодня многие вспоминают о той рекламе с юмором. Вот что пишут интернет-пользователи: