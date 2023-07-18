Картавая Леночка из фильма «По семейным обстоятельствам» неспроста пропала

Екатерина Василькова прославилась, когда сыграла очаровательную малышку Леночку в картине «По семейным обстоятельствам». Ее дедушкой и бабушкой были актеры Зоя Василькова и Юрий Чекулаев. Сын не пошел по их стопам и выбрал профессию военнослужащего, а вот внучка оказалась талантливой актрисой.

В кино она попала благодаря бабушке. Зоя Николаевна взяла с собой малышку на «Мосфильм», где ее и приметил режиссер картины «По семейным обстоятельствам» Алексей Коренев. Он пригласил четырехлетнюю Катю на роль картавой девочки Лены. Юной актрисе съемки очень понравились, а особенно то, что за них положена зарплата. Но дальше сниматься она не захотела. Екатерина хорошо окончила школу и получила два высших образования. Сначала она окончила педагогический институт, а затем решила уйти в туристический бизнес.

Сегодня Екатерине уже 50 лет. Она работает менеджером в крупном турагентстве. Семью она так и не построила, живет одна со своими кошками.