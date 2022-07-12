«Карпович не лучше Муцениеце оказалась»: выбору Прилучного нашли объяснение

34-летний Павел Прилучный продолжает демонстрировать в соцсетях идиллию с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Если ранее актер довольно неохотно делился с подписчиками фото из личной жизни, то на этот раз отношения он не скрывает. И, как считает известный блогер Лена Миро , такому поведению Павла есть объяснение, как и его выбору девушки.

Миро сравнила снимки Брутян, бывшей жены Прилучного Агаты Муцениеце и актрисы Мирославы Карпович, с которой Павлу в прошлом году приписывали роман. И по ее мнению, Зепюр выгодно отличается от прежних избранниц актера. Она раскритиковала Муцениеце, которая чаще всего показывает лишь печальные эмоции, создавая образ серьезной и сдержанной женщины.

«Карпович не лучше Муцениеце оказалась», — отметила Лена в ЖЖ, добавив, что легкости и страстности в Мирославе тоже не было.

А вот Зепюр, как заметила Миро, на всех снимках выглядит улыбающейся и обворожительной. И, возможно, именно такой девушки и не хватало актеру, заключила блогер.