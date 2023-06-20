«Карнавал» оказался копией американского фильма: даже красавчики на одно лицо

Распространение массовой культуры привело к тому, что даже во времена холодной войны в противоборствующих блоках были популярны примерно одни и те же развлечения. Так, граждан СССР и Америки объединяла любовь к роликам. Поэтому неудивительно, что Татьяна Лиознова решила скопировать зарубежную комедию «Скейттаун, США» с Патриком Суэйзи в главной роли.

Сюжет фильма оказался весьма поверхностным, но визуальная составляющая была на высоте. Советские сценаристы, работавшие над «Карнавалом», переработали историю, показав быт обычных людей. Однако важные составляющие американской картины все же остались.

К примеру, героиня Ирины Муравьевой разъезжает по городу на роликах. А ее коллега по фильму Александр Абдулов выглядит точно так же, как и Патрик Суэйзи. У красавцев выразительная внешность и одинаковые черты лица. К тому же даже прическа советской звезды напоминает о связи с голливудским актером.