Кармический гороскоп: узнайте, кем вы были в прошлой жизни

Астрологи утверждают - не нужно погружаться в гипноз или транс, чтобы узнать свое прошлое воплощение на земле. Достаточно взглянуть на дату своего рождения. Люди, рожденные в определенные временные периоды, могут легко узнать, кем были в прошлой жизни.

Овен

В предыдущем воплощении вы были талантливым человеком, однако из-за внешних обстоятельств не смогли сполна реализовать все свои таланты. Сейчас - самое время раскрыть свой потенциал.

Телец

В прошлой жизни вам были присущи такие черты характера, как жесткость, властность, желание управлять другими людьми.

Чтобы очистить карму, астрологи рекомендуют научиться жить в гармонии.

Близнецы

Пожалуй, почти неудивительно, что в предыдущем земном воплощении вы были яркой, заметной и авторитетной персоной, однако часто прибегали ко лжи. Пора исправиться и вспомнить об искренности.

Рак

Вы были закрытым человеком, тщательно скрывающим свои чувства даже от самых близких. Настало время отпустить себя и наслаждаться жизнью и эмоциями во всем их многообразии.

Лев

В прошлой жизни вы были талантливой, но самовлюбленной и эгоистичной персоной. Попробуйте помогать людям не ради корысти и заработка, а для того, чтобы приносить им радость.

Дева

Астрологи говорят, что ваше предшествующее земное воплощение было ленивым и неамбициозным человеком.

Сейчас же у вас есть шанс исправить ошибки и показать, на что вы способны.

Весы

Свою предыдущую жизнь вы посвятили призванию - науке, искусству, общественным делам. Поэтому теперь можете спокойно жить для себя, в свое удовольствие.

Скорпион

Размеренная жизнь в роскоши и достатке - вот что было у вас в предыдущем воплощении. Сейчас, чтобы добиться успеха, придется прикладывать много усилий.

Стрелец

Вы были легкомысленным и безответственным, но в своем нынешнем воплощении вы сможете исправить ошибки прошлого, если начнете помогать другим людям.

Козерог

В прошлой жизни вы боялись брать на себя груз ответственности, перекладывая его на чужие плечи.

Пришла пора научиться совершать поступки и отвечать за них.

Водолей

Ваше предыдущее воплощение - манипулятор, упивающийся своей властью. По закону кармы, теперь вам придется побыть среди подчиненных.

Рыбы

Вы были борцом за справедливость, но совершенно махнули рукой на свою личную жизнь. Посвятите свое нынешнее воплощение себе и близким людям.