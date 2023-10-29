Кармический долг: люди родившиеся в этом месяце, всю жизнь расплачиваются за ошибки матери

Выражение «расплачиваться за грехи родителей» порой имеет вовсе не фигуральный, а самый прямой смысл. Речь идет не только о материальной расплате, например, когда наследнику приходится возвращать денежные долги, но и о кармической. Специалисты в области эзотерики считают, что когда количество плохих поступков человека превышает количество хороших, его кармический счет уходит в минус. Иногда восстановить баланс удается только потомкам, получившим в наследство от родителя плохую карму.

Май

С последним месяцем весны в народе связано множество поверий. Одни из них – например, то, что майские молодожены будут всю жизнь маяться, – широко распространены и по сей день. Другие же остались забытыми в веках, по мнению экспертов, совершенно незаслуженно.

Так, например, считается, что люди, рожденные в мае, наследуют грехи по материнской линии. Чтобы избавиться от них, им необходимо совершить ряд поступков. Только после этого долг будет окончательно закрыт и отпущен в прошлое.

Специалисты используют особый термин – кармический долг.

Что это такое и как работает? Все поступки, совершенные человеком или его предком, суммируются и делятся на плохие и хорошие. Последние способствуют гармонии и балансу, первые – истощению ресурсов.

Когда же количество негативных поступков привысило норму, кармический баланс уходит в глубокий минус. Чтобы вернуть его в норму, человеку необходимо совершить достаточное количество хороших поступков.

Если у него не получается сделать это самостоятельно, долг переходит наследнику.

Если родительница в свое время обманула, предала кого-то или изменила любимому человеку, майские именинники постоянно будут оказываться в подобных ситуациях.

Люди, пришедшие в их жизнь, то и дело станут устраивать им подставы, партнеры – ходить налево.

Людям, рожденным в мае, необходимо стоически вытерпеть все испытания, которые пошлет им судьба. Ссоры, конфликты, регулярные выяснения отношений лишь усугубят ситуацию. В то время как достойное и благородное поведение, напротив, поможет искупить кармический долг.

После того, как майские именинники полностью расплатятся за материнские долги, все, что они потеряли в процессе, вернется к ним в стократном объеме. Например, если родительница была злостной должницей, но детям удалось искупить ее вину, то к ним золотым потоком хлынут деньги.