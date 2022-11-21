Карлу III повезло: не поверите, что творит сбежавшая с шаманом норвежская принцесса
Наследница престола решилась на непростой шаг.
Принц Гарри далеко не первый, кто предпочел любовь монаршим титулам. Вместе со своей женой Меган Маркл он отказался от звания члена королевской семьи, чем немало расстроил отца — ныне короля Великобритании Карла III.
Впрочем, как оказалось, монарху повезло больше, чем королю Норвегии Харальду V. Его дочь принцесса Марта-Луиза сбежала с шаманом Дереком Вереттом, который якобы умеет устанавливать контакт с потусторонними силами.
К этому занятию своего возлюбленного приобщилась и принцесса. Также под его влиянием она увлеклась альтернативной медициной. Парочка занимается тем, что дает гастроли по городам, чему родители Марты-Луизы явно не рады.
Любопытно, что от прошлого брака с писателем Ари Бьеном у монаршей особы есть три дочки. С мужем наследница престола рассталась в 2016 году (и это был первый развод в королевской семье), а в 2019-м супруг принцессы трагически погиб.