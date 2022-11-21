Карлу III повезло: не поверите, что творит сбежавшая с шаманом норвежская принцесса

Принц Гарри далеко не первый, кто предпочел любовь монаршим титулам. Вместе со своей женой Меган Маркл он отказался от звания члена королевской семьи, чем немало расстроил отца — ныне короля Великобритании Карла III.

Впрочем, как оказалось, монарху повезло больше, чем королю Норвегии Харальду V. Его дочь принцесса Марта-Луиза сбежала с шаманом Дереком Вереттом, который якобы умеет устанавливать контакт с потусторонними силами.

К этому занятию своего возлюбленного приобщилась и принцесса. Также под его влиянием она увлеклась альтернативной медициной. Парочка занимается тем, что дает гастроли по городам, чему родители Марты-Луизы явно не рады.

Любопытно, что от прошлого брака с писателем Ари Бьеном у монаршей особы есть три дочки. С мужем наследница престола рассталась в 2016 году (и это был первый развод в королевской семье), а в 2019-м супруг принцессы трагически погиб.