Карлу III не позавидуешь: опальный брат вновь оказался в центре скандала

Последние несколько лет имя принца Эндрю не сходит с заголовков британской прессы. Он чудом избежал тюрьмы после того, как выяснилось, что часто пользовался услугами Джеффри Эпштейна, «продававшего» богатым бизнесменам и политикам девушек в интимное рабство. В начале года Эндрю пришлось выплатить одной из своих жертв несколько миллионов фунтов, чтобы замять скандал. Тем не менее он попал в опалу во дворце и лишился всех королевских привилегий.

А на днях вышел документальный фильм «Принц Эндрю: изгнанный», вновь поднявший обсуждения вокруг неоднозначной королевской персоны. В картине было рассказано о любвеобильности принца: сотрудники охраны даже не пытались подсчитывать число женщин, выходящих из его комнаты. При этом Эндрю был груб и невежлив с персоналом, а еще педантичен в странных вещах — например, принц собрал в спальне коллекцию плюшевых мишек. Все 60 игрушек должны были быть выложены на постели в определенном порядке, который значился на табличке, изготовленной Эндрю для персонала.

Новые откровения о брате омрачили начало королевского пути Карла III. Хотя ему тоже присущи многие странности в поведении: король ненавидит ручки с чернилами и требует от слуг выдавливать на зубную щетку ровно 2 см пасты.