Карлсон из дешевого фильма ужасов: не поверите, но этот фильм сняли в СССР

Чаще всего детские сказки обретают вторую жизнь благодаря красочным мультфильмам. И это происходит далеко не случайно, ведь многих вымышленных персонажей тяжело воплотить на экране даже очень талантливым артистам.

Тем не менее в СССР все же решились экранизировать самую известную повесть Астрид Линдгрен. Друга главного героя сыграл Спартак Мишулин, а помимо него в картине также были задействованы Андрей Миронов и Константин Райкин. Однако именитые актеры не спасли сказочный фильм.

Озорной Карлсон больше напоминал персонажа из дешевого хоррора. Несмотря на прекрасную игру талантливого Мишулина, его грим смотрелся неуместно, а образ получился слишком пугающим. Всенародно любимый персонаж уже не привлекал зрителей, а многие даже не досмотрели кино до конца. По сравнению с мультипликационной версией известной повести эта экранизация получилась жуткой. Поэтому с трудом верится, что этот странный фильм о добром мужчине в самом расцвете сил сняли именно в СССР.