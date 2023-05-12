Карлсон до встречи с Малышом был обычным мужчиной: найдены редчайшие кадры

Жители СССР встретили Карлсона и Малыша в 1968 году, когда на экраны вышла экранизация сказок Астрид Линдгрен. В мультфильме главный герой предстает уже состоявшимся героем, как и в литературном источнике, однако советские аниматоры, как оказалось, решили додумать историю персонажа.

Так, спустя три года они выпустили мультфильм «Сердце». Его никогда не показывали на больших экранах и не транслировали по телевизору, поэтому до современных зрителей дошли лишь избранные кадры. И на них видно, что главный герой картины — мужчина, практически идентичный знаменитому Карлсону. Единственное отличие персонажей — отсутствие пропеллера.

Многие поклонники тут же предположили, что герой «Сердца» — это Карлсон в молодости. И в этом мультфильме художники рассказали, что же произошло с ним и привело в итоге под крыши Стокгольма. Сами создатели при этом никогда не рассказывали о своем творении и держали его в тайне. А так как «Сердце» до сих пор невозможно увидеть полностью, зрителям остается лишь строить догадки и делиться теориями.