Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Создатели «Спартака: Дом Ашура» готовы снимать продолжение хоть завтра. Авторы в свежем интервью ScreenRant приоткрыли завесу над тем, что ждет зрителей во втором сезоне. Спойлер: крови, интриг и неожиданных поворотов станет только больше.
Чем закончился «Спартак: Дом Ашура»
Первый сезон зафиналили эпично. Ашур, наконец переставший прогибаться под римлян, собственноручно прикончил Юлия Цезаря. Режиссер Стивен С. Денайт объясняет этот поворот как точку невозврата:
«Ашур больше не пытается вписаться в римское общество. Теперь римляне будут склоняться перед ним».
Что ещё готовят авторы?
В планах Денайта — впервые в истории франшизы сделать полноценный акцент на женщинах-воительницах. Ахиллия в исполнении Теники Дэвис уже доказала, что даст фору любому мужчине. Во втором сезоне «гладиатрикс» станет ещё больше.
«Хочу больше романтики, больше грязных отношений», — говорит Денайт.
Ашуру предстоит не только выживать, но и разбираться в личных связях, которые в мире «Спартака» всегда заканчиваются плохо.
Политические игры наверху, как обещает шоураннер, станут ещё изощрённее. Ашур теперь не пешка, но и не король. Он — шахматный конь, который может перепрыгнуть через любую фигуру, но всегда под ударом.
Рейтинги у первого сезона отличные — 92% на Rotten Tomatoes. Зрители, кажется, готовы простить авторам даже путешествие в параллельную реальность, лишь бы сохранился тот самый дух — кровавый, страстный и абсолютно бесстыжий.
Сериал пока официально не продлили, но Денайт уже готов сорваться с места:
«Пальцы скрещены, в этом году снова будем снимать в Новой Зеландии».