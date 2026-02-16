Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

16 февраля 2026 17:38
Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Если не досмотрели последнюю серию, то читайте осторожнее, хе-хе. Спойлеры!

Создатели «Спартака: Дом Ашура» готовы снимать продолжение хоть завтра. Авторы в свежем интервью ScreenRant приоткрыли завесу над тем, что ждет зрителей во втором сезоне. Спойлер: крови, интриг и неожиданных поворотов станет только больше.

Чем закончился «Спартак: Дом Ашура»

Первый сезон зафиналили эпично. Ашур, наконец переставший прогибаться под римлян, собственноручно прикончил Юлия Цезаря. Режиссер Стивен С. Денайт объясняет этот поворот как точку невозврата:

«Ашур больше не пытается вписаться в римское общество. Теперь римляне будут склоняться перед ним».

Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Что ещё готовят авторы?

В планах Денайта — впервые в истории франшизы сделать полноценный акцент на женщинах-воительницах. Ахиллия в исполнении Теники Дэвис уже доказала, что даст фору любому мужчине. Во втором сезоне «гладиатрикс» станет ещё больше.

«Хочу больше романтики, больше грязных отношений», — говорит Денайт.

Ашуру предстоит не только выживать, но и разбираться в личных связях, которые в мире «Спартака» всегда заканчиваются плохо.

Политические игры наверху, как обещает шоураннер, станут ещё изощрённее. Ашур теперь не пешка, но и не король. Он — шахматный конь, который может перепрыгнуть через любую фигуру, но всегда под ударом.

Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Рейтинги у первого сезона отличные — 92% на Rotten Tomatoes. Зрители, кажется, готовы простить авторам даже путешествие в параллельную реальность, лишь бы сохранился тот самый дух — кровавый, страстный и абсолютно бесстыжий.

Сериал пока официально не продлили, но Денайт уже готов сорваться с места:

«Пальцы скрещены, в этом году снова будем снимать в Новой Зеландии».

Фото: Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше