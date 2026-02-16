Карлики-воины и гладиаторы-женщины: о чем будет 2 сезон «Спартака: Дом Ашура» – авторы уже на низком старте

Если не досмотрели последнюю серию, то читайте осторожнее, хе-хе. Спойлеры!

Создатели «Спартака: Дом Ашура» готовы снимать продолжение хоть завтра. Авторы в свежем интервью ScreenRant приоткрыли завесу над тем, что ждет зрителей во втором сезоне. Спойлер: крови, интриг и неожиданных поворотов станет только больше.

Чем закончился «Спартак: Дом Ашура»

Первый сезон зафиналили эпично. Ашур, наконец переставший прогибаться под римлян, собственноручно прикончил Юлия Цезаря. Режиссер Стивен С. Денайт объясняет этот поворот как точку невозврата:

«Ашур больше не пытается вписаться в римское общество. Теперь римляне будут склоняться перед ним».

Что ещё готовят авторы?

В планах Денайта — впервые в истории франшизы сделать полноценный акцент на женщинах-воительницах. Ахиллия в исполнении Теники Дэвис уже доказала, что даст фору любому мужчине. Во втором сезоне «гладиатрикс» станет ещё больше.

«Хочу больше романтики, больше грязных отношений», — говорит Денайт.

Ашуру предстоит не только выживать, но и разбираться в личных связях, которые в мире «Спартака» всегда заканчиваются плохо.

Политические игры наверху, как обещает шоураннер, станут ещё изощрённее. Ашур теперь не пешка, но и не король. Он — шахматный конь, который может перепрыгнуть через любую фигуру, но всегда под ударом.

Рейтинги у первого сезона отличные — 92% на Rotten Tomatoes. Зрители, кажется, готовы простить авторам даже путешествие в параллельную реальность, лишь бы сохранился тот самый дух — кровавый, страстный и абсолютно бесстыжий.

Сериал пока официально не продлили, но Денайт уже готов сорваться с места: