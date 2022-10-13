Карла III вынудили пойти на уступки: его жена никогда не станет королевой

Коронация Карла III запланирована на май следующего года. Тогда же титул королевы-консорта получит и его жена Камилла. По правилам она должна надеть корону, в которую инкрустирован знаменитый на весь мир бриллиант Кохинур в 105 карат. Он был подарен королеве Виктории еще в 1937 году и с тех пор оставался в британской семье монархов. Однако право собственности на алмаз является спорным вопросом, ведь на него претендуют Индия и другие страны.

Именно поэтому уже сообщается, что планы коронации Камиллы с использованием скандального бриллианта могут быть отменены из-за «политической чувствительности» и общей нервозности. Королевская семья не хочет обострять международные отношения, поэтому Карл III был вынужден пойти на уступки. Корона либо лишится бриллианта на время церемонии, либо ее вовсе не будут использовать на мероприятии. Однако британцы видят в этом зловещий знак. Если Камилла получит титул не по правилам, то ей никогда не стать настоящей королевой, пишет DailyMail.