Карла III вновь заставили краснеть: подробности громкого скандала попали на видео

В жизни Карла III есть как минимум один эпизод, о котором он хотел бы забыть раз и навсегда. Сделать это монарху не позволяют киношники, жадные до интриг и скандалов.

В новом выпуске сериала «Корона» от Netflix не обошлось без упоминания громкого инцидента с участием бывшей невестки монарха Сары Фергюсон и ее любовника Джона Брайана. В 1996 году принц Эндрю развелся со своей супругой, после чего она и оказалась в объятиях финансового консультанта.

Парочка отдыхала на вилле в Сен-Тропе, когда попала в объектив папарацци. Тем удалось заснять, как Фергюсон и Брайн, находясь у бассейна, предавались любовным утехам на глазах у маленьких дочерей Сары. Все это привело членов монаршей семьи в бешенство.

Если прежде королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, желали воссоединения Фергюсон и принца Эндрю, то после случившегося отказывались даже думать об этом. Теперь же, как пишет портал Express , попавшие на видео подробности давнего скандала заставили краснеть Карла III. Монарх не может смириться с тем, что грязное белье его семьи вновь выставили на всеобщее обозрение.