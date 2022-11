Карла III в известность не поставили: королевская семья в шаге от нового скандала

Члены королевской семьи получили новости, которые могут послужить поводом для большого конфликта. Примечательно, что на этот раз отличился не принц Гарри, который в последнее время является главным зачинщиком скандалов в Букингемском дворце.

Теперь все обсуждают выходку супруга Зары Тиндалл — Майка Тиндалла. Возлюбленный единственной дочери принцессы Анны примет участие в съемках шоу на выживание под названием I’m A Celebrity... Get Me Out of Here! (Я знаменитость... Заберите меня отсюда!). Об этом он заявил в своих социальных сетях.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Тиндалл предварительно не поставил в известность Карла III. Как именно новый король Великобритании отреагирует на известие о том, что зять его сестры отправится прямиком в Австралию, чтобы проверить себя на прочность, остается неизвестным.