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Карла III ни во что ни ставят в Великобритании: короля лишили земель

17 сентября 2023 08:00
Карла III ни во что ни ставят в Великобритании: короля лишили земель

Монарх столкнулся с удручающей потерей.

Богатствам и влиянию британской королевской семьи можно только позавидовать, однако даже монарх Карл III не является всесильным человеком. Король Великобритании лишился своих любимых земель в Шотландии, ассоциирующихся у него с покойной мамой.

Шотландский замок Балморал, в котором провела последние месяцы Елизавета II, был приобретен британской короной еще в 1852 году при королеве Виктории. Дом сохранил черты викторианской эпохи. А вот земли вокруг имения принадлежат совсем не Виндзорам. Угодья были арендованы в середине XIX века, однако сейчас контракт разорван.

У земель в 2020 году сменился владелец.

Новый хозяин Алистер Сори принял решение сам использовать свои угодья. Королевская семья огорчена таким исходом. Особенно тяжело Карлу, который любил охотиться, рыбачить и собирать грибы в этих местах.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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