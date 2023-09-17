Карла III ни во что ни ставят в Великобритании: короля лишили земель

Богатствам и влиянию британской королевской семьи можно только позавидовать, однако даже монарх Карл III не является всесильным человеком. Король Великобритании лишился своих любимых земель в Шотландии, ассоциирующихся у него с покойной мамой.

Шотландский замок Балморал, в котором провела последние месяцы Елизавета II, был приобретен британской короной еще в 1852 году при королеве Виктории. Дом сохранил черты викторианской эпохи. А вот земли вокруг имения принадлежат совсем не Виндзорам. Угодья были арендованы в середине XIX века, однако сейчас контракт разорван.

У земель в 2020 году сменился владелец.

Новый хозяин Алистер Сори принял решение сам использовать свои угодья. Королевская семья огорчена таким исходом. Особенно тяжело Карлу, который любил охотиться, рыбачить и собирать грибы в этих местах.