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Киноафиша Статьи Карла III будто с популярного мема списали: увидев фото, будете смеяться до истерики

Карла III будто с популярного мема списали: увидев фото, будете смеяться до истерики

1 июля 2023 08:15
Карла III будто с популярного мема списали: увидев фото, будете смеяться до истерики

Пользователи сети в восторге от нового выхода королевской четы.

Король Великобритании с супругой посетили королевские скачки Royal Ascot-2023 и восхитили публику своим видом. Но почвой для обсуждения стали вовсе не наряды королевской четы, а их сходство с популярным мемом.

Наблюдая за забегом в бинокли, Карл III и королева-консорт выглядели такими раздосадованными, что от выражений на их лицах невозможно сдержать смех. Но этого оказалось мало.

Комментаторы в Сети припомнили популярный мем о токсичной парочке, у которой полное понимание. Пара обменивается репликами:

— Некрасиво. — Мне тоже не нравится.

Кажется, фото короля с женой идеально подойдет в качестве иллюстрации к этому высказыванию.

Предыдущая королевская чета Великобритании, Елизавета II и ее супруг принц Филипп, были известны своей любовью к шуткам. Наверняка, Карл III унаследовал от своих родителей чувство юмора и не против такого веселья со стороны публики.

Карла III будто с популярного мема списали: увидев фото, будете смеяться до истерики
Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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