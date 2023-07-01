Карла III будто с популярного мема списали: увидев фото, будете смеяться до истерики
Пользователи сети в восторге от нового выхода королевской четы.
Король Великобритании с супругой посетили королевские скачки Royal Ascot-2023 и восхитили публику своим видом. Но почвой для обсуждения стали вовсе не наряды королевской четы, а их сходство с популярным мемом.
Наблюдая за забегом в бинокли, Карл III и королева-консорт выглядели такими раздосадованными, что от выражений на их лицах невозможно сдержать смех. Но этого оказалось мало.
Комментаторы в Сети припомнили популярный мем о токсичной парочке, у которой полное понимание. Пара обменивается репликами:
— Некрасиво. — Мне тоже не нравится.
Кажется, фото короля с женой идеально подойдет в качестве иллюстрации к этому высказыванию.
Предыдущая королевская чета Великобритании, Елизавета II и ее супруг принц Филипп, были известны своей любовью к шуткам. Наверняка, Карл III унаследовал от своих родителей чувство юмора и не против такого веселья со стороны публики.