Карл III жаждет мести: вот чем аукнулись принцу Гарри скандальные откровения

Мир замер в ожидании выхода мемуаров принца Гарри. Книга, получившая название «Запасной», выйдет 10 января, но уже успела стать причиной для скандала.

В Сеть утекли некоторые подробности откровений младшего сына короля Великобритании Карла III. Например, Гарри признался, что однажды подрался со своим старшим братом Уильямом, которого назвал заклятым врагом. Причиной потасовки стали слова наследника престола о Меган Маркл, жене герцога Сассекского.

Бывшую американскую актрису Уильям назвал «тяжелой, грубой и резкой», чем возмутил Гарри. В результате дело дошло до рукоприкладства — по сей день братья находятся в весьма напряженных отношениях, даже не думая о примирении.

Крайне недоволен сложившейся ситуацией и Карл III. Как пишет Daily Mail, монарх жаждет мести. Уже известно, что скандальные откровения герцога аукнулись ему исключением из сценария коронации отца, запланированной на 6 мая.

Принц Гарри вместе со старшим братом должен был преклонить колени и отдать дань уважения монарху. Однако теперь такой чести будет удостоен лишь Уильям.