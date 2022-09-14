Карл III выдал истинное отношение к новому титулу: от него такого точно не ждали

Британцы, да и весь остальной мир наблюдают за тем, как принц Чарльз, ставший королем Карлом III, справляется с новой для себя ролью. Стоит признать, пока дела у монарха идут не совсем гладко.

По крайней мере, об этом пишут британские СМИ. Кроме того, в Сети гуляет видео, в кадрах которого сын ныне покойной Елизаветы II не может подписать важный документ. Сначала у Карла III потекла ручка, затем он с ужасом обнаружил, что поставил неверную дату, после чего и вовсе заявил: «Я ненавижу все это!».

Как отмечают интернет-пользователи, которые явно такого не ожидали, монарх выдал свое истинное отношение к новому титулу. Судя по всему, отец принца Гарри не мечтал о троне и был бы не против сложить с себя королевские полномочия.

Отметим, ранее Карла III распекли за неуважительное отношение к прислуге Букингемского дворца. Монарх позволил себе выразить явное недовольство тем, что свита не выполнила вовремя его поручение. Многим не понравилась выходка короля, и тогда в Сети заговорили о том, что Елизавета за 70 лет своего правления никогда не позволяла себе ничего подобного.