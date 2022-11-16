Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Карл III в ужасе: кто больше всех выиграет от развода принца Гарри и Меган Маркл

Карл III в ужасе: кто больше всех выиграет от развода принца Гарри и Меган Маркл

16 ноября 2022 15:45
Карл III в ужасе: кто больше всех выиграет от развода принца Гарри и Меган Маркл

В Сети судачат о проблемах в паре.

Уже больше недели источники в зарубежной прессе обсуждают проблемы в отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Сообщается, что супруги даже обратились к юристам, чтобы добиться соглашения о разводе. А случайные очевидцы уверяют, что недавний выход пары в кафе обернулся скандалом: Гарри и Меган публично поссорились, после чего принц выбежал из ресторана.

Несмотря на неприятие невестки, Карлу III развод сына будет выгоден меньше всего, считают в Telegram-каналах. Маркл и раньше порывалась рассказать всю правду о жизни во дворце, что называется без купюр и вмешательства британской цензуры, но с ней, по слухам, удавалось договариваться. После расставания с принцем предприимчивая Меган сможет извлечь для себя только пользу.

На протяжении следующих лет герцогиня будет выдавать регулярные скандальные откровения, мемуары или даже инициирует съемки кинофильма о своей жизни в качестве королевской невестки. В таком случае британскую монархию ждут неминуемые новые удары по репутации.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video