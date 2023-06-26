Карл III унизил супругу перед британцами: такого от него даже не ждали

Карл III часто проявлял на публике свою несдержанность. Британский король не стесняется в выражениях, которые может выпалить в порыве гнева. Недавнее мероприятие Trooping the Colour не стало для сына Елизаветы II исключением — монарх и здесь показал свой буйный нрав.

Праздник был посвящен официальному дню рождения короля. Торжество сопровождалось множеством ярких эпизодов, а также выяснением отношений. Так, перепалка между Карлом III и его супругой Камиллой попала на видео и огорчила почитателей монаршей семьи.

Подробности ссоры раскрыл чтец по губам, расшифровавший диалог между королем и королевой-консортом. Во время парада Камилла положила руку на плечо Карла III и немного потянула его назад к себе. В этом момент королева якобы попросила супруга не уходить, ведь она не может находиться одна.

На это король раздраженно выпалил:

«О, черт побери!»

Почитателей монаршей семьи возмутило поведение Карла III и его отношение к жене. Любовь к Камилле он пронес через всю жизнь, поэтому у многих не укладывается в голове то, что король посмел ее унизить при всех. Впрочем, у него и без того довольно сомнительная репутация в народе. Уже не в первый раз правитель Британии позволяет себе брань во время официальных мероприятий.