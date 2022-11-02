Карл III схватился за голову: принц Гарри отказался от компромисса

Совсем скоро королевскую семью сотрясет новый скандал. В этом году принц Гарри должен был выпустить свои мемуары, в которых планировалось осветить немало событий из его жизни во дворце. По слухам, Карл III был очень обеспокоен книгой младшего сына, так как опасался, что принц может нелицеприятно высказаться о его супруге Камилле. Ведь именно с ней он изменял первой жене и матери Гарри, принцессе Диане, до того, как их брак кончился разводом. Источники уверяли, что Карл III готов окончательно отдалиться от сына, запретив тому присутствовать на будущей коронации.

Смерть Елизаветы II внесла свои коррективы. Дата премьеры книги Гарри больше не сообщалась, и во дворце сочли это хорошим знаком, решив, что он готов к компромиссу и примирению с семьей. Но эти надежды были преждевременны. На днях был объявлен точный срок релиза мемуаров принца: они увидят свет 10 января следующего года, сообщает New York Times. Вполне возможно, что задержка была вызвана новыми главами, в которых Гарри описал похороны бабушки.