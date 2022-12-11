Карл III схватился за голову: что ждут во дворце от скандалистки Меган Маркл

Выход фильма Меган Маркл и принца Гарри про их незавидную участь в королевской семье грозит обернуться грандиозным скандалом. По крайней мере, в Букингемском дворце от бежавших в США герцогов Сассекских не ждут ничего хорошего.

Супруги и ранее выступали с громкими обвинениями в адрес титулованных родственников, но теперь они готовы дополнить свою историю новой порцией сенсационных откровений. На этот раз, как предполагают многие, Маркл, считающаяся главной виновницей всего, что случилось с Гарри, и вовсе перейдет черту. В частности, об этом заявила Лена Миро.

«Меган расскажет о расизме», — отметила светская обозревательница в новой публикации своего ЖЖ.

Она тут же уточнила, что при одной мысли об этом Карл III схватился за голову и начал думать, как ответить на провокационные заявления.

По мнению блогера, король либо решит хранить молчание, чтобы отомстить герцогам игнором, либо вынудит принца Уильяма, который как раз к дате премьеры проекта отправляется в США, принять кардинальные меры. Миро также предположила, что сведутся они к тому, чтобы попросту обвинить Маркл в наглой лжи.