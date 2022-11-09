Карл III раскрыл все карты: кого прочили в «правильные» жены принцу Гарри

Совсем скоро, 8 декабря, свет увидит книга Кристофера Андерсена «Король: жизнь Карла III». В ней нашлось место описанию первой встречи монарха с женой его младшего сына Гарри — Меган Маркл. При этом выяснилось и то, кого правитель Великобритании хотел бы видеть на ее месте.

Гарри представил возлюбленную отцу еще до того, как официально объявил всему миру о своей связи с ней. Выбор сына тогда еще будущему королю понравился, но лишь по одной причине. Корреспонденты издания Newsweek ознакомились с отрывками из вышеуказанной биографии монарха и выяснили, что тот отметил поразительное сходство Маркл с Пиппой Миддлтон.

Карл III наивно полагал, что бывшая американская актриса будет похожа на младшую сестру Кейт Миддлтон, а значит, станет «правильной» женой для Гарри. Время показало, что он ошибся. Раскрыт в содержании книги и вопрос о расовой принадлежности Маркл. Поначалу сын Елизаветы II не знал, что его невестка — мулатка, а когда выяснил это, то решил, что такие детали не имеют никакого значения.