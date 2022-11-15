Карл III пренебрег вековыми традициями: его решение близко каждому пенсионеру

Карл III с юности строго придерживался норм, принятых во дворце. Он беспрекословно слушался королеву, выполняя все традиционные обязательства сначала принца, а затем и прямого наследника. Но, как выяснилось, был один запрет, который Карл без сожаления нарушил.

Еще в 1980-х он приобрел коттедж под названием Хайгроув Хаус. По некоторым данным, покупка обошлась ему в 865 тысяч фунтов стерлингов. Рядом с домом Карл арендовал целую ферму, на который предавался излюбленному занятию — садоводству. В Хайгроуве он проводил практически каждые выходные и неизменно оставался там на рождественские праздники.

Но для королевской семьи такое поведение Карла стало вызовом. По традиции монарх и его наследники не могут совершать сделки с недвижимостью: дома и апартаменты достаются им лишь в порядке наследования, сообщается в документальном фильме «Секреты королевских дворцов». В результате, чтобы законно занять престол, Карлу пришлось отказаться от любимой фермы. Правда, дом продавать он пока не стал.