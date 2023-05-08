Карл III потирает руки: Меган Маркл приняла оскорбление за изящный комплимент

Король Британии Карл III обладает отменным чувством юмора. Как истинный англичанин, он умеет обернуть оскорбление в комплимент, и только самый внимательный заметит подвох.

Как-то Карл наградил свою невестку Меган Маркл прозвищем Вольфрам. Она сочла это за комплимент, ведь этот металл олицетворяет стойкость и твердость. Но король имел в виду совсем другое.

Дело в том, что когда-то из вольфрама изготавливали поддельные ювелирные украшения. А все потому, что его удельный вес аналогичен золоту. Так что «изящный комплимент» короля не что иное, как завуалированное оскорбление Меган — так монарх назвал жену Гарри подделкой. Наверняка он потирал руки от своего остроумия.

В прошедшую субботу прошла торжественная коронация Карла III. Маркл не посетила мероприятие — она осталась в США праздновать день рождения сына Арчи. Но, вероятно, истинная причина кроется в том, что британский народ и королевский двор ненавидят герцогиню Сассекскую. А вот опальный принц Гарри прибыл на коронацию, но сразу же после церемонии улетел в США, не оставшись даже на обед.