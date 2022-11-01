Карл III отнял последнее: принц Гарри окончательно остался не у дел

Принц Гарри получил новый удар от своих родных, в особенности от отца Карла III. Король Великобритании выступил с важным заявлением, которое окончательно расставило все точки над «i».

Монарх занят тем, что разделяет обязанности среди старших членов королевской семьи. При этом он не упустил возможности отнять последнее у своего младшего сына. Если раньше Гарри был главой королевской морской пехоты, то теперь лишился данного звания. Роль капитана-генерала Карл III припас себе. Монарх поспешил оставить послание пехотинцам.

«Я горд тем, что разделяю участь стольких представителей моей семьи, которым выпала честь занимать эту должность», — подметил Карл III.

Тем временем в Сети пишут, что случившееся лишь увеличит и без того огромную пропасть между Гарри и его родственниками. Ранее принц не принял приглашение близких провести Рождество вместе. У супруга Меган Маркл другие планы на приезд в Великобританию: он намерен выпустить свою книгу, получившую название «Запасной».