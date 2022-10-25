Карл III останется не у дел: назван настоящий преемник британской короны

В преддверии коронации Карла III, запланированной на следующий год, в некоторых источниках начали появляться сведения и о других претендентах на трон. Как выяснилось, обойти короля может его старший сын, принц Уильям. Ведь он по своему происхождению имеет гораздо больше прав на британскую корону.

Как выяснилось, род матери Уильяма, принцессы Дианы, шел от самого Карла II. Он правил Англией, Шотландией и Ирландией в XVII веке. У супруги Карла Екатерины Браганской не было детей. Однако любвеобильный монарх оставил после себя множество внебрачных наследников.

И именно от потомка короля вела свою родословную Диана Спенсер. Речь идет о сыне Луизы де Керуай Чарльзе Ленноксе. В его семье передавался по наследству титул герцога Ричмондского, пока дочери через несколько поколений не связали жизнь с представителями Спенсеров.

Кроме того, по линии матери Уильям также обладает кровным родством с родом Стюартов. Такими связями Карл III похвастаться не может. К счастью, пока принц не собирается заявлять о своих правах на трон, чем может создать прецедент в порядке наследования, пишет «Культурология ».