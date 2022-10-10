Карл III не простит: правда о выходке принца Гарри вызвала оторопь

Непростые отношения принца Гарри с родными продолжают обрастать новыми подробностями. Появились сведения о том, почему принц Гарри не успел попрощаться со своей бабушкой — королевой Елизаветой II, скончавшейся в замке Балморал 8 сентября этого года.

Как оказалось, младший сын принцессы Дианы настаивал на том, чтобы его супруга, американская актриса Меган Маркл, сопровождала его в поездке. Однако Карл III не желал видеть неугодную ему невестку, из-за чего начался спор, закончившийся тем, что Гарри опоздал на рейс.

Обернулось все тем, что принц отказался от ужина со своим отцом и старшим братом Уильямом. Теперь в Сети говорят о том, что король вряд ли простит столь дерзкую выходку своему наследнику.