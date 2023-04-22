Карина Барби больше не милашка в розовом: от ее перевоплощения глаза на лоб полезут

Фриками земля полнится, и Карина Барби одна из них. Прославиться ей помогли яркая внешность и скандальные выходки на телешоу. Но за свою «карьеру» знаменитость сильно изменилась.

Поначалу Карина позиционировала себя как любительницу розового цвета. В одежде она отдавала предпочтение только этому оттенку, а длинные белые волосы делали ее похожей на Барби. Но теперь милая куколка превратилась в настоящую ведьму.

Карина активна в соцсетях и продолжает появляться на телевидении. От гламурного образа яркой блондинки ничего не осталось — отныне она рыжеволосая бестия, которая красуется в мрачных готических нарядах, густо подводит глаза черной подводкой и носит на голове рога.

Барби увлеклась оккультизмом и теперь имеет дело с «высшими силами». По этой причине и выглядит блогер соответствующе. От такого преображения глаза на лоб полезли не только у поклонников Карины, но и у ее матери. Ранее она пришла в студию одного из шоу, где уговаривала дочь вспомнить о своем пристрастии к розовому цвету, но так и осталась неуслышанной.