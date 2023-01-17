Карикатура на СССР: глупая выдумка в «Стилягах» повергла в шок

Фильм «Стиляги» наделал в свое время много шума. Одним он понравился своими яркими красками и небывалым размахом, другие же раскритиковали картину Тодоровского за грубые исторические ошибки. И во многом этим претензии оправданны.

Речь идет о слишком ярких костюмах героев, которые многие назвали неправдоподобными. Однако дело в том, что изначально режиссер хотел сделать киношные образы максимально приближенными к оригинальным, то есть исторически достоверными. Но оказалось, что наряды подлинных «стиляг» 50-х мало чем отличались от одежды обычных граждан СССР.

Тогда Тодоровский отбросил затею приблизить платья и костюмы героев к оригиналам, ведь без отсутствия очевидного контраста будет невозможно донести затею фильма. Поэтому создатели умышленно прибегли к гиперболизации образов и сделали их более эпатажными и кричащими на фоне утрированной окружающей серости. Не всем зрителям такое пришлось по нраву, ведь простые советские люди были показаны однообразными, суровыми и скучными, а «стиляги», наоборот, слишком «выпячивали» свою индивидуальность.