Карьеру Заворотнюк «убил» неудачный фильм: спорим, вы о нем даже не слышали

Имя Анастасии Заворотнюк прогремело на всю страну после выхода на экраны сериала «Моя прекрасная няня». Красивой и талантливой актрисе прочили еще больший успех, но судьба распорядилась иначе.

В 2007 году состоялась премьера фильма, который «убил» карьеру знаменитости. Речь идет о картине Вадима Шмелева под названием «Код апокалипсиса». В проекте, чьим производством занималась не только Россия, но и Франция, актриса воплотила международную шпионку, от которой зависит судьба всего человечества.

Вот только зрители не оценили ни пафосный сюжет, ни талант Заворотнюк. Многие признались, что картина годится только для того, чтобы после просмотра поскорее о ней забыть. «Это не коммерческий продукт. Это откровенная халтура, некачественная», — гласит один из комментариев в Сети.

После подобного провала режиссеры больше не приглашали «няню» в стоящие проекты, а в низкопробных сериалах артистка сниматься отказывалась. Впоследствии если она и появлялась на съемочных площадках, то преимущественно в роли телеведущей.