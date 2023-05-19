Карьеру Загитовой разрушила не Тутберидзе: кто виноват на самом деле

Одна из самых известных фигуристок мира Алина Загитова приостановила свою карьеру в 2019 году. Одни были уверены, что виной тому послужил ее конфликт с коллегой Евгенией Медведевой, с которой они жестко конкурировали. Другие говорили, что требовательная Этери Тутберидзе выжала из Алины последние соки. Загитова ушла, поскольку не выдержала прессинга.

Однако правда оказалась куда прозаичнее. В подростковом возрасте Алина начала активно набирать вес и больше не могла выполнять сложные технические задания. Округлившаяся фигура спортсменки стала слишком крупной для столь сложного и изящного вида спорта. Она даже получила обидное прозвище Бочонок.

Сегодня Алине 21 год. На ее свежих снимках видно, что Загитова обладает пышными женственными формами. Но спортсменку, судя по всему, это устраивает, и она не собирается избавляться от веса, из-за которого ее карьера была разрушена. О возвращении в большой спорт пока нет и речи. Алина ограничивается лишь выступлениями в ледовых шоу и мастер-классами.