Карьеру советского красавца разрушила свадьба: обомлеете, увидев его жену (фото)

Порой карьера звезд экрана терпит крах в самый неожиданный момент. Так случилось и с Вадимом Медведевым. В 50-е и 60-е годы актер не знал отбоя от режиссеров, но сегодня его имя уже мало кто помнит.

Артист покорил зрителей своей статью — высокий рост, правильные черты лица вместе с невероятным талантом творили нечто невообразимое. Фанатки были готовы часами напролет караулить актера у дверей театра. Его знали и любили даже за рубежом.

Однако поклонницы совсем не интересовали Медведева. Он женился на коллеге по цеху Валентине Ковель, которая на момент начала их отношений была замужней дамой. И эта свадьба стала началом конца.

Ради своей избранницы звезда экрана ушел от первой жены Александры, вместе с которой воспитывал двоих детей. Такая выходка не получила одобрения в творческой среде — репутация актера оказалась безвозвратно испорчена.

Министр культуры Фурцева не смогла остаться в стороне и вызвала в партком Вадима Александровича, на которого постоянно приходили анонимные доносы. Актеру так и не простили связи с ничем не приметной Ковель, которая к тому же была на шесть лет его старше. Тот факт, что серая мышка смогла заполучить первого красавца страны, многим не давал покоя.

Медведев пропал с больших экранов и перестал появляться в главных ролях в постановках БДТ. Впоследствии он все же вернулся в кинематограф, но обрести былую славу уже не смог.