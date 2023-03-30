Карьеру оборвала одна телеграмма: куда пропала преемница Пугачевой в «Веселых ребятах»

Голос Людмилы Барыкиной пробирал до мурашек любого. Это одна из ярчайших исполнительниц, которая вполне могла заменить Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Но судьба распорядилась иначе.

Знаменитость оказалась на вершине славы благодаря ансамблю «Веселые ребята». По признанию артистки, она безумно гордилась тем, что попала в этот коллектив. Песни, которые Барыкина исполняла сольно, тут же становились всесоюзными хитами, и ничто не предвещало провала. Однако в 1983 году певицу официально уволили.

Виной всему стала всего лишь одна телеграмма, которую артистка получила, когда находилась на гастролях. Кто-то из «Москонцерта» сообщил знаменитости, что ее сын болен. Когда Барыкина оказалась дома, то выяснила, что у ее наследника легкий насморк.

Между тем руководитель ансамбля Павел Слободкин, узнав о выходке подчиненной, пришел в ярость и принял кардинальные меры. После этого артистка пела в ресторанах и работала в варьете при Московском объединении музыкальных ансамблей, но о былой популярности речи уже не шло. С распадом СССР Барыкина перестала появляться и в увеселительных заведениях. Судя по информации в Сети, Людмила Тадьевна, о которой давно ничего не было слышно, обосновалась за рубежом.