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Карьеру не спасти: брат Сильвестра Сталлоне повергнет в шок (фото)

16 февраля 2023 09:45
Карьеру не спасти: брат Сильвестра Сталлоне повергнет в шок (фото)

Все усилия знаменитости оказались напрасны.

Многие родственники знаменитостей не желают оставаться в их тени. Вот только часто попытка повторить чужой успех оборачивается неудачей. Ярким примером служит история младшего брата Сильвестра Сталлоне — Фрэнка.

Актер честно пытался помочь родному человеку занять прочные позиции в кинематографе. Поначалу ему это даже удавалось. Фрэнк снялся в ряде известных проектов, за производство которых отвечал именно Сильвестр. Зрители могут помнить его младшего брата по таким картинам, как «Рокки» или «Адская кухня».

Карьеру не спасти: брат Сильвестра Сталлоне повергнет в шок (фото)

Впоследствии Фрэнк решил отказаться от протекции именитого родственника. И даже тогда все шло довольно неплохо. Фильмография артиста пополнилась весьма популярными лентами. Тем не менее постепенно его карьера пошла на спад: проекты с участием Сталлоне-младшего становились все хуже и выходили все реже.

Последний на сегодняшний день фильм с 72-летним Фрэнком увидел свет в 2018 году. Из этого напрашивается вывод о том, что его карьеру уже не спасти.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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