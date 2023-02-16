Карьеру не спасти: брат Сильвестра Сталлоне повергнет в шок (фото)

Многие родственники знаменитостей не желают оставаться в их тени. Вот только часто попытка повторить чужой успех оборачивается неудачей. Ярким примером служит история младшего брата Сильвестра Сталлоне — Фрэнка.

Актер честно пытался помочь родному человеку занять прочные позиции в кинематографе. Поначалу ему это даже удавалось. Фрэнк снялся в ряде известных проектов, за производство которых отвечал именно Сильвестр. Зрители могут помнить его младшего брата по таким картинам, как «Рокки» или «Адская кухня».

Впоследствии Фрэнк решил отказаться от протекции именитого родственника. И даже тогда все шло довольно неплохо. Фильмография артиста пополнилась весьма популярными лентами. Тем не менее постепенно его карьера пошла на спад: проекты с участием Сталлоне-младшего становились все хуже и выходили все реже.

Последний на сегодняшний день фильм с 72-летним Фрэнком увидел свет в 2018 году. Из этого напрашивается вывод о том, что его карьеру уже не спасти.