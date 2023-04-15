Карьеру не спас даже блат: куда пропала Бэтти из «Опасного поворота»

Елена Валаева прославилась еще в студенческие годы. На втором курсе она сыграла Бэтти в детективном фильме «Опасный поворот» и даже на фоне советских кинозвезд смотрелась достойно.

Однако спустя всего пару лет ей уже не давали таких ярких ролей. Художественный совет каждый раз отвергал ее кандидатуру, и вместо главных героинь она играла второстепенных. Причина может состоять в том, что после родов девушка сильно изменилась и располнела. Однако актерский талант никуда не исчез, и его видел супруг Валаевой.

Режиссер Игорь Вознесенский стал снимать жену в своих фильмах и всегда просил худсовет дать ей ведущую роль. Однако брак с постановщиком и былая слава не помогли Елене получить новые интересные предложения. Тогда она стала больше времени уделять семье. А когда муж начал работать над сериалом «Криминальная Россия», артистка решила помочь ему и трудилась над сценарием проекта.