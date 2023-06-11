Карьеру капитана Кайсарова из «Небесного тихохода» разрушила нелепая ошибка: вот в чем дело

Советский актер Василий Нещипленко знаком зрителю по работам в таких картинах, как «Свадьба Кречинского», «Два друга», «Большая земля» и другим. Но главной его ролью заслуженно можно назвать роль капитана Кайсарова в ленте «Небесный тихоход». Красивый, мужественный, статный, да еще и с таким талантом — Василий не мог не иметь успеха. Хотя сначала ему прочили политическую карьеру.

Однако Нещипленко решил, что ему интересна не политика, а актерское мастерство. И начал осуществлять свою мечту. Сначала казалось, что судьба более чем благосклонна к молодому начинающему актеру. Ведь он не только получал интересные и заметные роли в кино, но и был весьма успешен на театральной сцене. Но впоследствии оказалось, что именно любовь к театру станет для Василия роковой. Она уничтожит не только все его достижения, но и поставит крест на будущем.

Все дело в том, что однажды Нещипленко получил предложение, от которого, как говорится, он попросту не смог отказаться. Его позвали ведущим актером в театр имени Станиславского. Но главным условием для этого был полный отказ от кинематографа. Актер принял это предложение, а также и условие. Но через несколько лет горько об этом пожалел. Его из-за несоответствия лишили главных ролей, и он уволился. Пытался вернуться в кино, но было поздно. Он сыграл лишь несколько эпизодических ролей.

Закончил свою жизнь актер в небольшой деревне рядом с супругой, занимаясь садоводством.