Карьерный рост и деньги: вот какой знак Зодиака в апреле 2023 ждет повышение

Весна - самое время для того, чтобы воплотить в жизнь давно намеченные цели. Кто-то мечтает о свадьбе или пополнении в семье, кто-то жаждет признания таланта, третьи же хотят достичь новых карьерных высот и получить солидную прибавку к зарплате. Астрологи обещают, что апрель 2023 подарит такую возможность некоторым представителям зодиакального круга. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Телец

По словам астрологов, в сфере карьеры и бизнеса в апреле 2023 повезет Тельцам. Представители земного знака, как правило, и так всегда на вершине - они на хорошем счету у руководства, пользуются авторитетом у деловых партнеров, деньги текут рекой, но во второй месяц весны их ожидает особенно крупное везение.

Если в предшествующие месяцы Телец лишь наслаждался течением событий, благоприятным, но не прямо-таки блестящим, то в апреле он почувствует приток сил и желание добиться поставленных целей. Этот земной знак устроит себе настоящий челлендж, после успешного прохождения которого его будет ждать щедрая награда.

В самом начале месяца представители знака расставят приоритеты и наметят план дальнейших действий.

В дальнейшем они будут следовать намеченному пути, ухитряясь при этом собирать дополнительные бонусы. Рвение Тельцов не останется незамеченным и не отмеченным руководством - как минимум солидная премия им гарантирована.

Уроженцы знака, давно планировавшие перейти из найма к собственному бизнесу или стать фрилансером, могут смело воплощать свои мечты в реальность. В этот период любые перемены в карьере, на которые отважится Телец, принесут ему не только то, чего он ожидал, но и неожиданные “проценты”. Знак будет приятно удивлен таким поворотом событий.

Апрель подарит Тельцам уверенность в себе, настойчивость, целеустремленность - все те качества, которые пригодятся ему при достижении мечты.

Кроме того, у уроженцев земного знака станет острее интуиция. Шестое чувство поможет обойти подводные камни, избежать встреч с мошенниками или недобросовестными работодателями.

Наибольший карьерный успех ожидает тех представителей земного знака, которые работают в медийной сфере.

Их авторитет, популярность и востребованность вырастут в несколько раз. Судьба подарит таким Тельцам настоящую минуту славы. Успешным и прибыльным месяц будет и для других представителей знака, но пути достижения целей будут иными.