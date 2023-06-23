Карьерист из фильма «Друг мой, Колька» изменился так, что не узнать: вот что с ним стало

Актер так и не смог расстаться с кино.

Актер Виталий Ованесов прославился ролями в фильмах «Друг мой, Колька» и «Я вас любил...». Ему удалось создать убедительные образы обаятельных, но коварных героев. К сожалению, весь талант актеру раскрыть так и не удалось.

Свои лучшие роли Виталий Ованесов сыграл еще в юном возрасте, едва окончив театральную студию при Центральном детском театре. «Друг мой, Колька» был его первой серьезной работой, и именно в этой роли актер больше всего запомнился зрителям.

К сожалению, после нескольких картин Виталию так и не удалось получить большие роли. Расставаться с кино и театром Ованесов не захотел — он окончил Щукинское училище и получил специальность режиссера-постановщика.

Всю свою жизнь Виталий ставил спектакли, играл на сцене, занимался дубляжом: его голос получили десятки иностранных актеров. Но узнать в усатом мужчине средних лет того обаятельного школьника, которого мы видели в первых картинах Ованесова, было уже невозможно.

Виталия Сергеевича не стало 10 лет назад. Он скончался от сердечного приступа в возрасте 72 лет.