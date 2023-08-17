Карьерист и «папенькин сынок»: дочь Малинина разлучилась с женихом за границей

Наследница Александра Малинина вот-вот станет замужней женщиной. Еще в феврале она рассказала о помолвке с возлюбленным по имени Зак. Как оказалось, пара познакомилась несколько лет назад в Лондоне, где Устинья Малинина училась в колледже. Зак родом из Англии и работает финансистом. Такого потенциального зятя родители девушки с радостью одобрили.

Пока Малинина скрывает дату и место свадьбы, но, судя по ее частым путешествиям, церемония пройдет за границей. Причем за рубежом дочь артиста часто остается без любимого человека. Например, сейчас молодая певица находится в Гонконге, куда вместе с женихом приехала, чтобы навестить его родителей.

Но вместо того чтобы проводить время с невестой, Зак в основном занят работой и помощью отцу, поэтому дни напролет находится в его офисе. Малининой ничего не остается, кроме как налаживать общение с будущей свекровью.