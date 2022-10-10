Карьера закончилась, едва начавшись: почему «Буратино» лишили звездной роли

Сказка «Буратино» Леонида Нечаева стала одним из самых популярных фильмов СССР и сделала юного актера Диму Иосифова настоящей звездой. Однако мало кто из зрителей догадывался, что изначально играть главную роль должен был совсем не Иосифов.

Дело в том, что перед началом съемок постановщик проводил масштабный кастинг, где просмотрел множество юных актеров. И как только он увидел перед собой Колю Кобликова, он понял, что перед ним идеальный Буратино. Молодого артиста тут же утвердили на роль, и начались съемки.

Однако уже спустя несколько дней произошло несчастье, полностью изменившее судьбу актера. Дело в том, что один из коллег мальчика случайно толкнул его на лестнице, а у того из-за падения откололся зуб. Травма была незначительной, но так как улыбка — один из главных символом Буратино, то мать Кобликова попросили как можно быстрее исправить ситуацию. Вот только молодой актер наотрез отказался посещать стоматолога: Коля очень сильно испугался похода к врачу и устраивал многочасовые истерики.

В итоге Вера Кобликова, как пишет портал «Культурология», призналась Нечаеву, что не может уговорить сына. Тот же, увидев реакцию актера, порекомендовал ей оставить съемки и не портить ребенку психику. Вместо молодого актера он нашел Диму Иосифова, с которым начал съемки с самого начала. Кобликов же так и не стал актером, скончавшись во время службы в Афганистане.