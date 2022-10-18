Карьера под угрозой: оставшуюся без работы Ханде Эрчел унизили на всю страну

После выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел стала одной из самых известных актрис Турции. В то же время после завершения сериала в карьере знаменитости наступило некоторое затишье. Теперь же артистка и вовсе подверглась публичному унижению.

Оставшуюся без работы звезду подвергла критике ее коллега по цеху Хюлья Авшар, известная зрителям по проекту «Великолепный век. Империя Кесем». Она отметила, что будущее Эрчел в кинематографе находится под угрозой. Все потому, что Ханде снимают не из-за ее актерского таланта, а совсем по другой причине.

«Сейчас смотрят на количество подписчиков», — цитирует артистку издание Aksam . Отметим, что на популярность в социальных сетях Эрчел жаловаться точно не приходится, поскольку количество ее фолловеров давно перевалило за 25 млн человек. Тем не менее, по словам Авшар, скоро все это не будет иметь для режиссеров никакого значения.