Карьера не задалась: что стало с белокурым красавчиком из «Голубой лагуны» (фото)

Звездой Кристофер Аткинс стал случайно. Будучи спасателем по профессии, он приглянулся режиссеру Рэндалу Клайзеру, задумавшему снимать свою «Голубую лагуну». Кинодела не смутило, что у белокурого юного красавца не было актерского опыта. Он сделал ставку на смазливую внешность и не ошибся.

Критики наперебой писали о том, что Аткинс разбил миллионы женских сердец. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить и преумножить обрушившуюся на него славу.

На фоне звездной болезни секс-символ начал злоупотреблять горячительными напитками. Карьера Аткинса не задалась еще и потому, что у него не было драматического таланта. Последующие роли знаменитости оказались провальными — его признали худшим актером десятилетия.

Со временем артист лишился своей привлекательности и амбиций. Он завязал с актерством и создал компанию по производству и продаже инвентаря для спорта и рыбалки.