Карьера на ТВ не светит: Трусова не сможет повторить успехи Загитовой и Медведевой

Александра Трусова не сможет стать звездой телевидения после завершения профессиональной карьеры. В этом уверена фигуристка Ирина Слуцкая.

Многие звезды российского фигурного катания после окончания своих выступлений оказываются на телевидении. Одним из самых ярких примеров стал стремительный взлёт Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые прославились сначала на шоу «Ледниковый период», а после — в качестве экспертов на прошедшей Олимпиаде. Однако, как уверена Слуцкая, далеко не каждая фигуристка сможет повторить такое развитие карьеры. По словам спортсменки, для успешной работы перед камерами необходимо обладать и образованием, и внутренней элегантностью, чтобы привлекать зрителя. И из-за этого Саша Трусова вряд ли сможет стать успешной ведущей.

«Саша, наверное, в другой отрасли сильна», — цитирует слова фигуристки портал Postnews.ru.

Также Слуцкая отмечает, что Анна Щербакова и Камила Валиева при этом смогли бы после профессионального спорта оказаться на телевидении, так как у них есть все необходимые качества.