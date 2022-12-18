Кареглазый ангел: внешность дочери Прилучного и Брутян перестала быть тайной

Личная жизнь актера Павла Прилучного всегда вызывала бурный интерес общественности. После громкого развода с Агатой Муцениеце к новой избраннице артиста было приковано много внимания.

Его новой супругой стала армянская актриса Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках сериала «В клетке», когда мужчина был еще женат.

Молодожены часто делятся совместными фотографиями, на которых выглядят счастливыми и влюбленными.

Поклонники даже начинают спрашивать о возможной беременности актрисы. Поэтому портал Киноафиша решил узнать, как может выглядеть дочь знаменитой пары.

Девочка явно разобьет сотни сердец, ведь от родителей она унаследовала все самое лучшее. От мамы она взяла красивый цвет глаз и аккуратный нос, а от папы — острые скулы и густые шелковистые волосы. С такой внешностью она точно станет мечтой многих молодых людей.