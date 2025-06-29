Карательная Статуя свободы и смертельные классики: в американской «Игре в кальмара» будут особенные игры — и вот, чего ждут от Финчера

Финал третьего сезона «Игры в кальмара» разнёс фанатские теории в клочья и подарил злачную почву для новых. Камео Кейт Бланшетт в роли рекрутера в самом центре Лос-Анджелеса намекнуло, что смертоносный аттракцион может перебраться за океан.

Официально Netflix пока хранит молчание, но сама идея американского спин-оффа выглядит слишком аппетитно, чтобы её не развивать — тем более, если за режиссуру действительно возьмётся Дэвид Финчер.

Но если «Кальмар» доплывет до США, что ждет зрителей и игроков? Южнокорейская версия строилась на детских играх, знакомых каждому местному зрителю. Американская обязана сделать то же самое, только по заветам местных дворов и школьных площадок. Вот три потенциальные игры, которые идеально впишутся в мрачный формат:

1. «Марш свободы»

Игроки выстраиваются в гигантском зале, в центре которого возвышается огромная гипертрофированная Статуя Свободы — холодная и неумолимая. Играет гимн США, но в замедленном темпе. Все должны бежать по кругу вокруг неё трусцой — но не медленнее заданной скорости, за которой следит эта самая статуя.

Сбавил шаг — убит, споткнулся, врезался, сбил другого — виновный отсекается мгновенно. Ритм гимна медленно нарастает, скорость приходится прибавлять, круг сужается, усталость накапливается. «Марш Свободы» заканчивается, когда ровно половина участников остаётся на ногах. Сатира — бежать за свободой, не имея права остановиться.

2. Классики — «Hopscotch» с ловушками

Что может быть более невинным, чем рисовать мелом квадратики на асфальте и прыгать по ним на одной ноге? В «Игре в кальмара: Америка» это превращается в американское поле смертельных экспериментов.

Теперь под каждой клеткой — скрытый механизм. Прыгаешь строго по подсказкам или по памяти. Ошибся с числом — панель проваливается, и игрок падает в подземную мясорубку

Чтобы узнать безопасный маршрут, можно рискнуть: кто-то из участников может пожертвовать пальцем или ухом — за каждую часть тела система называет пару безопасных клеток впереди. Хочешь выжить — калечься или предавай товарища. Классики становятся шахматами с кровью.

3. «Утка, утка, гусь — отстрел»

Все сидят по кругу. Один — «ведущий» — ходит вокруг, но вместо лёгкого шлёпка по голове — пистолет. «Утка» — лёгкое касание по плечу. «Гусь» — выстрел. Если «гусь» успевает схватить оружие у ведущего до второго выстрела — он становится новым ведущим и может выбрать следующую жертву. Если нет — пуля в лоб, и ведущий идёт дальше.

Игра длится, пока не останется лишь несколько «уток». В итоге все успеют побывать и ведущими, и жертвами. Абсолютная рулетка: кого «погладят», а кого «клюнут» пулей.

Почему это может сработать?

Американская «Игра в кальмара» может стать не только очередным брутальным шоу на выживание, но и сатирой на шоу-бизнес, капитализм и американскую одержимость рейтингами. Представьте, если зрители смогут донатить, чтобы усложнить участникам задачу. Лицемерный глянец «Земли свободы» идеально рифмуется с мрачной ареной для кровавого реалити-шоу.

Пока Netflix не спешит с анонсом, а Хван Дон-хёк клянётся, что для него эта история закончена — всё же финал с Бланшетт говорит сам за себя. Америка готова. Вопрос лишь в том, кто будет стоять у экрана и хлопать, когда рухнет очередной «свободный гражданин».

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