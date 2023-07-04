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Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)

4 июля 2023 06:00
Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)

Личная жизнь актера складывается намного хуже его карьеры.

Актер Илья Оболонков знаком российским зрителям по множеству ярких ролей. Он прославился, сыграв главную роль в сериале «Платина», который вышел на экраны в 2007 году.

О личной жизни актера было известно немного, пока он не начал встречаться с актрисой Натальей Громушкиной. Артист заботился о сыне Натальи, Гордее, а после у пары родилась общая дочь Илиана. К сожалению, брак распался, когда малышке было пять лет.

В скором времени Илья начал появляться в компании модели Натальи Шароновой, бывшей участницы телепроекта «Дом-2». Эти отношения потрепали нервы актеру: девушка появилась на телешоу с заявлением, что актер ей изменяет. Правда всплыла быстро: оказалось, что Наталья сама изменяла Илье, а появления на шоу использовала для собственного пиара.

После этого актер отчаялся встретить «ту самую» и все свободное время проводит с маленькой дочкой Илианой. Актер часто делится в соцсетях совместными фото и искренне гордится своей малышкой.

Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)
Фото: кадры из фильма «Кодекс чести-6» (2013), социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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